Brusselse politie bezorgde vorig jaar 56 gestolen fietsen terug aan eigenaars: “Zelfs exemplaar van collega teruggevonden”

De Brusselse lokale politie heeft in 2022 in totaal 56 gestolen fietsen terugbezorgd aan hun rechtmatige eigenaars. Dat is aanzienlijk meer dan in 2021, toen 33 gestolen fietsen konden terugbezorgd worden. Dat meldt de Brusselse politie.

Eén en ander is volgens de Brusselse politie te danken aan het project Veloflic dat in 2019 het licht zag. “Met dat project proberen we een antwoord te bieden aan het stijgende aantal fietsdiefstallen en het gevoel van slachtoffers dat ze niet geholpen werden”, klinkt het bij de politie. “Het aantal aangiftes van fietsdiefstallen ligt relatief laag, een vijftal per dag, maar we schatten dat het werkelijke aantal dagelijkse fietsdiefstallen echter ergens tussen 10 en 15 ligt. Slachtoffers denken vaak, ten onrechte, dat een aangifte zonder gevolg zal blijven.”

De Facebookpagina ‘Veloflic PolBru’ heeft intussen al meer dan 8.500 volgers, en de publicaties op de Facebookpagina bereiken gemiddeld 10 tot 18.000 personen, aldus de politie. “Wij publiceren op die pagina de fietsen die we terugvinden in de hoop de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Slachtoffers kunnen op hun beurt ook steeds contact opnemen met onze politiezone, onder andere via diezelfde pagina.”

De politie zette het voorbije jaar ook het project met de lokfietsen verder, fietsen die op zogenaamde ‘hotspots’ worden geplaatst in de hoop fietsdieven op heterdaad te betrappen. Daarnaast wordt er ook ingezet op de strijd tegen helers, al dan niet na contact met een slachtoffer via Messenger Facebook.

“Daarbij zetten we dan kleine operaties op waarbij een afspraak wordt vastgelegd met een verkoper van een gestolen fiets, die dan in de val wordt gelokt door de speurders”, zegt de politie. “In 2022 waren er een twintigtal van deze operaties. Bij één van deze operaties werd zelfs de gestolen fiets van een collega teruggevonden.”