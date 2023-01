Iraanse activiste schrijft vanuit cel brief over folteringen in beruchte gevangenis, waar ook Belg Olivier Vandecasteele vastgehouden zou worden

Een van Irans prominentste vrouwelijke activisten heeft vanuit haar cel een brief geschreven over hoe wreed het eraan toegaat in de Evin-gevangenis. In die beruchte gevangenis in hoofdstad Teheran worden heel wat van de betogers tegen het Iraanse regime opgesloten en zou ook de Belg Olivier Vandecasteele worden vastgehouden.

Sepideh Qolian bracht op 18 november 2018 als burgerjournaliste verslag uit van een arbeidersprotest toen ze werd opgepakt door de Iraanse veiligheidstroepen. Niet veel later werd ze veroordeeld tot vijf jaar cel wegens “het handelen in strijd met de nationale veiligheid”. Sindsdien zit Qolian opgesloten in de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar ook de voor spionage veroordeelde Belg Olivier Vandecasteele gevangengehouden zou worden.

Olivier Vandecasteele. — © BELGA_HANDOUT

Vanuit haar cel heeft de Iraanse nu een brief geschreven over hoe het er in de beruchte gevangenis aan toegaat en hoe wreed zij en de andere gedetineerden worden behandeld door de ondervragers.

“Dood aan jullie tirannen”

Qolian, die momenteel rechten studeert in de gevangenis, schrijft onder meer dat de ‘culturele’ vleugel van de gevangenis – waar ze haar examens aflegt – is veranderd in een “martel- en ondervragingsgebouw”. Ze zegt getuige te zijn geweest van meerdere jonge gedetineerden. “De onderzoekskamer is gevuld met jonge jongens en meisjes, het geschreeuw van hun folteraars is duidelijk te horen.”

Ze beschrijft onder meer ook een scène waarvan ze getuige was op 28 december van vorig jaar, toen ze naar de vleugel gebracht werd voor haar examen. “Het is ijskoud en het sneeuwt. Bij de uitgangsdeur van het gebouw zit een jonge jongen, geblinddoekt en alleen gekleed in een dun grijs T-shirt. Hij beeft en smeekt: Ik zweer bij God dat ik niemand heb geslagen. Ze willen dat hij bekent. Als ik passeer, roep ik: Niet bekennen en dood aan jullie tirannen.”

De Evin-gevangenis in het noordwesten van Teheran. — © AP

“Communistische hoer”

In haar brief herinnert Qolian zich ook haar eigen verhoor en “gedwongen” bekentenis uit 2018. Ze schrijft dat ze werd ondervraagd door een vrouw van wie ze hoopte dat ze “zachter” zou zijn dan haar mannelijke collega’s. “Ze zal me tenminste niet seksueel misbruiken, dacht ik toen”, aldus Qolian. “Mijn hoop was echter van korte duur. De vrouw schopte tegen de poot van het bureau en riep meteen: Jij communistische hoer, met wie heb je geslapen?”

Daarna werd haar blinddoek opgetild en werd Qolian bevolen om haar “seksuele relaties” voor de camera te beschrijven, maar ze weigerde. “Na een urenlang verhoor smeekte ik om naar het toilet te mogen. Toen we eenmaal bij de vrouwentoiletten waren, duwde mijn ondervrager me naar binnen en sloot ze me op. Ondertussen hoorde ik hoe een man in een andere kamer werd gemarteld en geslagen. Het geluid van de marteling duurde uren, misschien wel een dag of meer, ik verloor de tijd uit het oog.”

Na drie dagen zonder slaap en voortdurende ondervragingen werd Qolian uiteindelijk naar een kamer gebracht waar een camera was opgesteld. “Ik nam het script van haar terwijl ik half bij bewustzijn was, ging voor de camera zitten en las het voor. Op basis van die bekentenissen werd ik veroordeeld tot vijf jaar cel.”

Protesten in Iran

In september van vorig jaar braken er massaprotesten uit in Iran toen de 22-jarige Mahsa Amini overleed nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd wegens het “onfatsoenlijk” dragen van haar hoofddoek. Sindsdien betogen tienduizenden Iraniërs tegen de repressie van het regime. Volgens het Human Rights Activists’ News Agency (HRANA) zijn tot dusver minstens 519 demonstranten – onder wie 69 kinderen – gedood en liefst 19.300 gearresteerd. Duizenden van hen werden gevangengezet. Veel van de gearresteerden riskeren de doodstraf en tot nu toe zijn al vier betogers opgehangen nadat hun bekentenissen op de Iraanse staatstelevisie werden uitgezonden.