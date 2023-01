Japans modebedrijf verhoogt salarissen met 40 procent

Het leven is de afgelopen tijd wereldwijd, als gevolg van gestegen inflatie, een stuk duurder geworden. Veel werknemers hopen meer salaris af te dwingen bij hun werkgever. De financiële zorgen onder het personeel van het Japanse modebedrijf Uniqlo worden in ieder geval ruimhartig tegemoetgekomen: met een loonsverhoging tot 40 procent.

Moederbedrijf Fast Retailing Group laat weten met die salarisverhoging de loonkloof tussen werknemers in Japan en die in het buitenland te willen verkleinen. Daarmee hoopt het bedrijf de wereldwijde concurrentie in de kledingindustrie beter aan te kunnen. De salarisverhoging leidt ook tot vreugde bij de Japanse regering. Een regeringswoordvoerder laat weten te hopen dat ook andere bedrijven in Japan zullen volgen.

De maandsalarissen van hoogopgeleiden die werken bij Uniqlo worden verhoogd van 255.000 yen naar 300.000 yen, omgerekend zo’n 2.100 euro. Winkelmanagers gaan er 100.000 yen op vooruit tot 390.000 yen, omgerekend ruim 2.700 euro. Uit de voornemens van Uniqlo komt naar voren dat ook andere werknemers er tot 40 procent op vooruit gaan.

Door de snelle vergrijzing in Japan, als gevolg van weinig geboorten, is er in veel sectoren in Japan een nijpend tekort aan personeel. Loonsverhogingen kunnen er volgens experts voor zorgen dat meer mensen tot de Japanse arbeidsmarkt toetreden. Maar zij plaatsen daarbij wel een kanttekening. Zo kunnen de loonsverhogingen ervoor zorgen dat bedrijven die het moeilijk hebben achterop raken en tot reorganisaties worden gedwongen.