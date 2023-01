Politie trekt ‘Duits Doel’ binnen: schermutselingen tussen honderden agenten en actievoerders, stenen en molotovcocktails gegooid

De energiegigant RWE is van plan om het dorp Lützerath – niet ver van de Belgische grens – te slopen, om er bruinkool te delven. De bewoners zijn al lang vertrokken, maar klimaatactivisten hebben er twee jaar lang geprotesteerd, en gebouwen en huizen bezet.

Woensdag is de politie echter begonnen met de evacuatie van het dorp. Dat bevestigen de ordediensten op Twitter. Voor de start van de ontruiming waren sirenes en alarmsignalen te horen. “U kunt het gebied nu verlaten zonder verdere gevolgen”, weerklonk een aankondiging door luidsprekers bij de start van de politieoperatie. “Het is u verboden te blijven en het gebied in en rond Lützerath binnen te gaan.”

De actievoerders gaven echter geen gehoor aan die oproep, en bleven ter plaatse. Bij het begin van de ontruiming kwam het dan ook snel tot schermutselingen en gevechten tussen de honderden aanwezige agenten en de betogers. Volgens de politie worden de agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Een verslaggever van persagentschap DPA meldt dat de agenten ook met andere projectielen worden geviseerd vanuit een huis in het dorp. “Wees vreedzaam en niet gewelddadig”, aldus de politie op Twitter.

© AFP

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP