Sven durfde jarenlang niet naar de dokter te stappen, en kreeg toen harde diagnose: “Ik dacht dat het gewoon nachtblindheid was”

In zijn jonge jaren deed Sven op hoog niveau aan waterskiën. “Sinds mijn 14de trainde ik in mijn eentje, maar als volwassene moest ik mijn zelfstandigheid geleidelijk afgeven.” — © Joris Herregods

Antwerpen

Hij wist al vroeg dat er iets mis was met zijn ogen, maar pas op zijn 30ste stapte de Antwerpse waterskiër Sven Van de Velde (49) effectief naar de dokter. De diagnose was hard: Sven werd langzaam maar zeker blind. “Beetje bij beetje heb ik afscheid moeten nemen van mijn oude leven.” Maar uiteindelijk kwam er ook aanvaarding, vertelt hij in de laatste aflevering van Durf te vragen, die in het teken staat van blinden en slechtzienden.