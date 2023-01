De ebola-epidemie in Oeganda is voorbij, zo kondigen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Oegandese ministerie van Volksgezondheid aan. De epidemie begon minder dan vier maanden geleden en eiste het leven aan 55 mensen.

“We hebben met succes de ebola-epidemie in Oeganda gecontroleerd”, aldus gezondheidsminister Jane Ruth Aceng, tijdens een ceremonie in Mubende, het epicentrum van de epidemie.

Volgens de WHO is een epidemie ingedijkt als er gedurende 42 opeenvolgende dagen - twee keer zoveel als de incubatieperiode van ebola - geen nieuwe gevallen opduiken. De laatste patiënt verliet op 30 november het ziekenhuis.

“Oeganda heeft vandaag het einde verklaard van de ebola-epidemie”, aldus de WHO. In het land zijn 142 gevallen bevestigd. Vijfenvijftig mensen stierven. De ziekte dook op 20 september op in het centrum van Oeganda.