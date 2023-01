Bijkomend onderzoek in Optima-dossier aangevraagd door Luc Van den Bossche afgerond

In de zaak rond de Optima Bank is het bijkomend onderzoek, dat door de kamer van inbeschuldigingstelling bevolen werd op vraag van Luc Van den Bossche, afgerond. Dat werd vernomen bij de raadkamer in Gent, die woensdag de zaak uit 2016 opnieuw behandelt. De raadkamer wil snel kunnen oordelen over de verwijzing van de veertien verdachten, maar de advocaten van de verdediging hopen op nieuw uitstel.

De Optima Bank ging in juni 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur en medeverdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland werd volgens de speurders een bedrag van 100 miljoen euro onttrokken aan de Belgische bank. In totaal wordt voor veertien personen en vennootschappen de verwijzing gevraagd, onder hen ook de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche. Hij was van 2011 tot 2015 ceo van Optima Bank en werd daarna voorzitter van de vastgoedmaatschappij Optima Global Estate.

De zaak kwam twee jaar geleden voor het eerst voor de Gentse raadkamer, maar verschillende partijen dienden op de valreep een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek in en de raadkamer moest de zaak uitstellen. De nieuwe onderzoeksrechter weigerde een deel van het gevraagde onderzoek, maar de verdediging ging daartegen in beroep. Daardoor moest de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling oordelen over het bijkomend onderzoek.

Onder meer Piqueur en Van den Bossche hadden bijkomend onderzoek gevraagd, maar het verzoek van Piqueur werd afgewezen. De KI oordeelde echter eind 2021 dat een deel van het bijkomend onderzoek gevraagd door Van den Bossche wel uitgevoerd moet worden. Het extra onderzoek was een nieuwe tegenslag voor het Oost-Vlaamse gerecht, nadat het Gentse hof van beroep eerder besliste dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens partijdig was en zich moest terugtrekken uit de zaak.

Het bijkomend onderzoek sleepte lang aan en is nu uiteindelijk afgerond, maar volgens de verdediging werden de opgevraagde documenten onvoldoende geanalyseerd. Daardoor hopen verschillende partijen op uitstel en zou de procedureslag opnieuw verdergezet kunnen worden. De raadkamer kondigde aan op korte termijn te willen oordelen over de mogelijke verwijzing van de verdachten, maar een aantal advocaten van de verdediging verzet zich daartegen.