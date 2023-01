OFFICIEEL. Raphael Holzhauser (OH Leuven) gaat op uitleenbasis aan de slag bij München 1860

Raphael Holzhauser (29) verlaat tijdelijk de Jupiler Pro League. De stijlrijke middenvelder van OH Leuven wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan TSV München 1860, dat in de Duitse derde klasse speelt.

Holzhauser werd door Marc Brys in het tussenseizoen weggeplukt bij degradant Beerschot, maar de Oostenrijkse (ex-)international kon zijn stempel vooralsnog niet drukken bij OH Leuven. In veertien competitieduels kwam Holzhauser -vaak als invaller- niet verder dan één doelpunt en vier assists. Vorig weekend maakte hij in de 2-3-nederlaag tegen Kortrijk nog de 90 minuten vol.

De Oostenrijkse middenvelder trekt nu op uitleenbasis naar TSV München 1860. De traditieclub staat na zeventien speeldagen op de zesde plaats en is zo nog volop in de running voor promotie naar de Tweede Bundesliga.

Na dit seizoen keert Holzhauser terug naar Den Dreef, waar hij nog tot medio 2024 onder contract ligt.