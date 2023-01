Slechts 2 procent van bestuurders met alcoholslot blaast nog positief

Vias heeft gedurende ruim twee jaar 708 bestuurders met een alcoholslot opgevolgd. Het instituut wilde onderzoeken wat de eventuele belemmeringen zijn van het systeem, dat vier jaar geleden werd ingevoerd, maar ook hoe betrouwbaar en efficiënt zo’n alcoholslot is.

De resultaten zijn positief, kondigde Vias woensdag aan op een persconferentie. Er wordt amper gefraudeerd: in 0,04 procent van de gevallen namelijk, of 1 op de 2.500 blaaspogingen. De bestuurders slagen er dan wel in om de auto te starten, maar de automatische hertest enkele minuten later blijkt dan toch positief. Wellicht lieten ze dus aanvankelijk een nuchtere persoon blazen in hun plaats.

Wanneer er niet gefraudeerd wordt, houden de meeste bestuurders zich aan de regels: slechts 2 procent van de tests bleek positief. Bovendien bleef het alcoholpercentage in 75 procent van die gevallen onder de strafbare wettelijke waarde van 0,5 promille. Het alcoholslot staat immers afgesteld op 0,2 promille.

Het systeem is dus efficiënt en betrouwbaar, stelt Vias. Anderzijds zijn er wel nog belemmeringen aan het alcoholslot. Zo voelen bepaalde rechters nog een zekere terughoudendheid om overtreders te veroordelen omdat het alcoholslot en het bijhorende omkaderingsprogramma met onder meer psychologische begeleiding duur zijn: 3.500 à 4.000 euro per jaar. Bovendien is het systeem volgens veel politierechters niet flexibel genoeg, aldus Vias: het slot is immers verplicht vanaf bepaalde alcoholpercentages, waardoor de rechter die er toch van wil afwijken dat telkens moet motiveren.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) noemt de resultaten positief. De belemmeringen die er zijn, zal hij trachten weg te nemen, zegt hij. “Om een nog betere bescherming te bieden zal het alcoholslot in de toekomst betaalbaarder en flexibel zijn.”

Via een Europese verordening zullen alle nieuwe voertuigmodellen in de toekomst uitgerust moeten worden met een interface die de montage van een alcoholslot vergemakkelijkt, stelt Vias, wat de installatiekosten zou moeten drukken. Bovendien komen er binnenkort een tweede en derde speler op de Belgische markt die alcoholsloten aanbiedt en installeert.

Sinds juli 2018 moeten bestuurders die betrapt worden met een alcoholpercentage in het bloed van 1,8 promille of meer verplicht een alcoholslot laten installeren. Voor recidivisten is dat vanaf 1,2 promille. Bijna 1.200 bestuurders in ons land rijden momenteel met een alcoholslot. 86 procent van de door Vias gevolgde bestuurders waren mannen, ruim een op vier was jonger dan 35 jaar oud.

De meeste alcoholsloten worden in Vlaanderen opgelegd: 84 procent. In Wallonië kiezen rechters er vaker voor om het alcoholslot niet op te leggen na een eenmalige zware overtreding.