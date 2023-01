Zweedse regering wil meer kernreactoren

In Zweden is wettelijk vastgelegd dat er maximaal tien kerncentrales tegelijkertijd in gebruik kunnen zijn. Bovendien mogen er geen nieuwe centrales gebouwd worden buiten de huidige locaties in Forsmark, Oskarshamn en Ringhals.

Die wetgeving wil de conservatief-liberale regering van Kristerssen aanpassen. “Er is een duidelijke behoefte aan meer stroomproductie”, zo verklaarde de premier. Op langere termijn is er volgens hem veel meer productie nodig voor de elektrificatie van de industrie en het transport.

De Zweedse regering hoopt dat de nieuwe wet, die nog goedgekeurd moet worden in het parlement, tegen maart 2024 in werking kan treden. Het zou niet enkel de weg openen voor bijkomende centrales op bijkomende plaatsen, maar ook voor de bouw van kleinere centrales.