Michael Freilich (N-VA): “Ouders moeten ongepaste content op smartphone van hun kinderen eenvoudig kunnen blokkeren”

De recente dood van het vijftienjarige meisje in Ougrée, nadat ze was benaderd via sociale media, drukt ons volgens het Kamerlid opnieuw met de neus op de feiten over de gevaren die het internet inhoudt. Een andere zorg slaat op de inhoud waarmee jonge kinderen worden geconfronteerd van zodra ze hun eerste stappen online zetten. Dat kan gaan om de meest gewelddadige of seksuele content, en dat al op erg jonge leeftijd.

Het is voor ouders niet altijd eenvoudig bepaalde apps te vinden en te installeren waarmee ze een bepaalde controle kunnen uitvoeren. Met zijn resolutie wil Freilich daar een mouw aan passen. “Wij vragen daarom om onze internetproviders te verplichten systemen van ouderlijk toezicht te voorzien”, legt hij uit. Daarbij moeten ouders met één klik op de knop 18+-content kunnen blokkeren, als ze dat wensen. Dezelfde verplichting wil hij opleggen aan fabrikanten van toestellen die op het internet kunnen, zoals het geval is in Frankrijk.”

Daarnaast beoogt de resolutie ook een algemeen digitaal platform waar ouders en opvoeders terechtkunnen voor informatie over ongepaste online inhoud, de gevaren van het internet en hoe daar met je kind over communiceren.