Dossier over Optima bank blijft aanslepen: raadkamer stelt zaak opnieuw uit

De Optima Bank ging in juni 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jarenlang werd een onderzoek gevoerd naar het faillissement bij Optima Bank. Jeroen Piqueur werd daarop in verdenking gesteld van misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

De zaak kwam in juni 2021 een eerste keer voor de Gentse raadkamer, maar verschillende partijen, waaronder oud-minister Luc Van den Bossche, diende op de valreep een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek in en de raadkamer moest daardoor de zaak uitstellen. De nieuwe onderzoeksrechter weigerde eerst een deel van het gevraagde onderzoek, maar de verdediging ging daartegen in beroep.

Daardoor moest de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling oordelen over het bijkomende onderzoek. De KI besliste dat een deel uitgevoerd moest worden en woensdag bleek op de Gentse raadkamer dat bijkomend onderzoek afgerond te zijn. Het dossier werd wel opnieuw uitgesteld. Tussen de verschillende partijen werden conclusietermijnen afgesproken. Op 19 april wordt de zaak over de mogelijke doorverwijzing van de verdachten normaal behandeld.

