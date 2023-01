Prins Harry ontkent “opschepperij” over doden taliban: “Gevaarlijke leugen”

Prins Harry in The Late Show. — © AP

De Britse prins Harry heeft de pers ervan beschuldigd de verklaringen in zijn boek over zijn tijd in Afghanistan uit hun context te hebben gerukt. Op de Amerikaanse televisie stelde Harry met zijn bekentenis over het doden van 25 talibanleden het taboe bij oorlogsveteranen te willen doorbreken.

Nadat het boek van prins Harry vorige week al grotendeels uitlekte, kreeg de prins met name kritiek over een passage waarin hij vertelt over zijn twee missies in Afghanistan. Als helikopterpiloot zou hij daar naar eigen zeggen 25 talibanstrijders gedood hebben. Ex-militairen noemden zijn uitspraken “onverstandig” en vreesden dat hij van zichzelf en zijn familie zo een doelwit zal maken. Anderen beschuldigden de prins zelfs van opschepperij en handelen uit winstbejag.

LEES OOK. “Ik doodde 25 talibanstrijders”: prins Harry oogst kritiek bij Brits leger én taliban met uitspraak

In The Late Show van de bekende Amerikaanse presentator Stephen Colbert beschuldigde Harry de internationale pers ervan zijn uitspraken uit de context te hebben gerukt. “Dat ik zou hebben opgeschept over het aantal mensen dat ik heb gedood in Afghanistan, is zonder twijfel de gevaarlijkste leugen die werd verteld”, aldus de prins. “Als ik iemand daarover zou horen opscheppen, zou ik kwaad zijn. Maar het is een leugen.”

Zelfdodingen bij veteranen

“Het is erg verontrustend dat ze (de media) met zoiets wegkomen”, ging Harry verder. “Mijn woorden zijn niet gevaarlijk, maar de draai die eraan gegeven wordt is wel gevaarlijk voor mijn familie. Dat is een keuze die ze gemaakt hebben.”

De prins wilde naar eigen zeggen eerlijk zijn over zijn ervaringen in Afghanistan, om het taboe te doorbreken voor andere oorlogsveteranen. “De enige reden waarom ik dat cijfer gedeeld heb, is om het aantal zelfdodingen (onder veteranen) te verminderen.”