Ryanair sluit basis op Zaventem definitief, 59 banen op de tocht

De basis was al gesloten tijdens dit winterseizoen, en zal ook in het zomerseizoen (dat in de luchtvaart eind maart start) niet meer opengaan. “Als verklaring voor de sluiting verwijst de directie naar het feit dat ze niet tot een akkoord kon komen met Brussels Airport over lagere tarieven”, aldus het ACV.

“In tegenstelling tot veel andere Europese luchthavens, die hun prijzen verlagen om het vliegverkeer dat verdween tijdens de Covid-pandemie te herstellen, heeft Zaventem ervoor gekozen om de prijzen vanaf april 2023 nog eens op te trekken met 11 procent voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers, waardoor de luchthaven nog meer onconcurrentieel wordt dan andere Belgische en Europese luchthavens.”

De vakbond hekelt die toch wel “bizarre vorm van concurrentie tussen de luchthaven van Charleroi en Zaventem. Die tarieven op Charleroi liggen nu onrealistisch laag. Ryanair maakt van die goedkope tarieven op secundaire luchthavens handig gebruik om winst te maken”.

Topman van Ryanair Michael O’Leary verwees vorig najaar al naar de hogere kosten en taksen op Brussels Airport om de basis in de winter te sluiten. Hij waarschuwde tegelijk dat hij niet kon garanderen dat de basis na de winter zou terugkeren.

59 banen op de tocht

Dat gebeurt nu niet: 59 mensen dreigen hierdoor hun baan te verliezen, aldus het ACV. Dat hoopt dat Ryanair de procedure-Renault correct zal toepassen, zodat naar alternatieve tewerkstelling – bijvoorbeeld op de basis in Charleroi – gezocht kan worden. Daar heeft Ryanair een vijftiental vliegtuigen gestationeerd.

De twee vliegtuigen die Ryanair op Zaventem gestationeerd had, werden tijdens het winterseizoen al weggehaald, en keren dus niet terug voor de zomer. Het ACV vermoedt dat er daardoor bestemmingen zullen sneuvelen in het zomerprogramma van Ryanair. “Wat met Amman (Jordanië)? Ryanair heeft daar geen basis en kan dus ook geen rechtstreekse vlucht naar Brussel uitvoeren.”

Nog wel vluchten van en naar Brussels Airport

De luchtvaartmaatschappij bevestigt wel dat ze het volgende zomerseizoen twaalf bestemmingen van en naar Brussels Airport zal blijven uitvoeren, met toestellen en crew die in het buitenland gestationeerd zijn. Het gaat om Barcelona, Berlijn, Dublin, Girona, Madrid, Malaga, Mallorca, Marrakesh, Pisa, Porto, Rome, en Valencia. Vier bestemmingen vallen weg in vergelijking met vorig zomerseizoen.

De vluchten van en naar Charleroi worden door de beslissing niet getroffen, klinkt het nog. Ryanair breidt het aantal bestemmingen er uit tot 109 in totaal, drie meer dan vorige zomer.