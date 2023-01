Luchtverkeer in Verenigde Staten zwaar verstoord door technische panne

Het luchtvaartverkeer boven de Verenigde Staten is woensdagochtend ernstig verstoord, door een storing in een belangrijk meldingssysteem voor piloten dat beheerd wordt door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. United Airlines, een van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, houdt tijdelijk al zijn nationale vluchten aan de grond.

Wanneer het zogeheten Notice to Air Mission Systems opnieuw opgestart kan worden, is nog niet duidelijk. Dat systeem geeft dringende informatie door die essentieel is voor de luchtvaart. Op sociale media melden vele passagiers dat hun vlucht vertraagd is. De luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration laat weten dat een noodnummer is opgestart.