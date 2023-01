Ajuinen zijn zo duur geworden op Filipijnen dat er smokkelmarkt is ontstaan

Van salades tot stoofschotels: de ui is een belangrijk ingrediënt in zowat elk Filipijns gerecht. Vorig jaar werd het land echter geteisterd door een resem tyfoons, die ervoor gezorgd hebben dat er voor miljarden peso’s aan gewassen beschadigd werden en er nu dus een tekort aan ajuinen is. Ondertussen is er ook een onderzoek geopend naar mogelijke prijsmanipulatie.

De prijzen voor zowel witte als rode ajuinen zijn intussen gestegen tot liefst 600 Filipijnse peso, ofwel ruim 10 euro, per kilo. “De duurste ter wereld”, zo klagen de Filipino’s op social media. Ter vergelijking: een kilo kip kost er “maar” 220 peso.

Zoals wel vaker het geval is voor “dure” producten, is er nu ook een smokkelmarkt voor ajuinen ontstaan. Op 23 december van vorig jaar hebben douanebeambten nog voor 290.000 euro aan ajuien - die verborgen zaten in een zending met kleding - in beslag genomen en twee dagen ervoor werden er ook al voor 340.000 euro rode ajuinen uit China aangetroffen. Die keer waren ze verborgen in gebaksdozen.

Senator Sherwin “Win” Gatchalian heeft intussen opgeroepen tot de oprichting van een taskforce om de smokkel aan te pakken. “Smokkel heeft een negatieve invloed op de economie”, zo verklaarde hij. “Niet alleen in termen van inkomstenderving voor de overheid vanwege niet-geïnde tarieven en heffingen, maar ook omdat smokkel de marktdynamiek van lokale producten verstoort. We hebben sterke handhaving nodig om dit probleem effectief aan te pakken.”

Ondertussen heeft ook president Ferdinand Marcos, tevens minister van Landbouw, de import van 21.060 ton ajuinen goedgekeurd. De verzending zal naar verwachting op 27 januari aankomen.