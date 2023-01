VN: “Amerikaans migratieplan dreigt mensenrechten te ondergraven”

“Het recht om asiel aan te vragen, is een mensenrecht ongeacht de afkomst van de mensen, hun migratiestatus of de manier waarop ze aan de grens zijn aangekomen”, zei Türk. Hij benadrukte dat de Amerikaanse maatregelen “indruisen tegen het verbod op collectieve uitwijzingen en tegen het beginsel van niet-uitzetting.”

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde vorige week maatregelen aan om de massale toestroom van migranten te stoppen. “Kom niet naar de grens. Blijf waar je bent en doe een legale aanvraag”, zo luidde zijn devies.

De Amerikaanse regering wil maandelijks 30.000 migranten uit Venezuela, Cuba, Haïti en Nicaragua legaal naar de Verenigde Staten laten komen. Ze moeten wel een veiligheidscontrole doorstaan en over een financiële sponsor op Amerikaans grondgebied beschikken. Indien hun online aanvraag wordt aanvaard, kunnen ze twee jaar legaal wonen en werken in de VS. Tegelijkertijd wil de regering migranten uit deze vier landen die illegaal de grens tussen Mexico en de VS oversteken, sneller het land uitzetten.