WEF ziet koopkrachtcrisis op korte termijn als grootste wereldwijde risico

In de komende twee jaar vormt de koopkrachtcrisis het grootste wereldwijde risico. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Economisch Forum. Volgende week vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de organisatie plaats in het Zwitserse Davos.

Het WEF peilde bij meer dan 1.200 politici en mensen uit het bedrijfsleven en het middenveld naar wat zij inschatten als de grootste wereldwijde risico’s. Op de korte termijn (de komende twee jaar) komt de koopkrachtcrisis in het Global Risk Rapport naar voren als de grootste uitdaging, gevolgd door natuurrampen en extreme weersomstandigheden.

De naweeën van de coronacrisis in combinatie met de Russische invasie van Oekraïne hebben geleid tot een torenhoge inflatie. De consumptieprijzen van vooral energie en voeding gingen er fors op vooruit. Volgens het WEF-rapport ziet het ernaar uit dat we ook de komende twee jaar te maken krijgen met “hardnekkige inflatoire druk”, “niet het minst gezien de mogelijkheid van een langdurige oorlog in Oekraïne, knelpunten door een zich voortslepende pandemie en economische oorlogsvoering die het loskoppelen van toeleveringsketens veroorzaakt”, luidt het.

Lange termijn

Op lange termijn (de komende tien jaar) blijft klimaatverandering de risicolijst domineren. De respondenten maken zich zorgen over het gebrek aan doortastende maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, het gangbaarder worden van natuurrampen en extreme weersomstandigheden, en het verlies van biodiversiteit en ecosystemen. “Het gebrek aan diepgaande, gezamenlijke vooruitgang wat klimaatactie betreft, heeft de kloof blootgelegd tussen wat wetenschappelijk nodig is en wat politiek haalbaar is”, aldus het WEF.

“Heel weinig leiders van de huidige generatie hebben de traditionele risico’s rond voeding en energie al eens doorgemaakt, terwijl ze tegelijk een strijd moeten leveren met wat er in termen van schulden zit aan te komen en wat er in termen van klimaat zit aan te komen”, zei WEF-topvrouw Saadia Zahidi, die een vicieuze cirkel vreest. “We hebben een nieuw soort leiderschap nodig dat veel wendbaarder is.”

Wereldwijde samenwerking

Het rapport roept op tot wereldwijde samenwerking. Als overheden er niet in slagen om de huidige crises onder controle te krijgen, dan dreigen ze “ongeziene” maatschappelijke onrust te creëren. Terwijl er almaar minder investeringen naar gezondheidszorg, onderwijs en economische ontwikkeling zouden kunnen gaan, raakt de “sociale cohesie verder geërodeerd”.

Ondertussen houden ook geopolitieke spanningen een hoog risico in, terwijl de defensie-uitgaven weer een stijging kennen. “In een al toxische mix van gekende en toenemende wereldwijde risico’s zou een nieuwe schok – van een nieuw militair conflict tot een nieuw virus – onbeheersbaar kunnen worden”, waarschuwde Zahidi.

Het WEF schetst ook het risico op een “polycrisis”, waarbij verschillende grote uitdagingen tegelijk samenkomen en elkaar versterken. Concreet haalt de organisatie het risico op een tekort aan grondstoffen en rijkdommen aan, waaronder voeding, water en energie.