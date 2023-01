Union-coach Karel Geraerts is op zijn hoede voor de komst van Gent in de beker: “Gent is al jaren een bekerploeg, maar los daarvan is het ook gewoon een erg goed team”

Na de derbywinst tegen Anderlecht afgelopen zondag moesten de Unionisten meteen weer vooruit kijken richting de bekerkraker tegen AA Gent. “Natuurlijk willen we die wedstrijd winnen”, aldus Geraerts. “Dat is de ambitie die we voor elke wedstrijd hebben, en dat verandert niet omdat het nu een bekermatch is. Of we de beker misschien iets minder serieus nemen omdat we ook nog in de competitie en de Europa League meedoen? Nee, natuurlijk niet. Zo redeneren we niet. We willen nooit matchen laten schieten, we spelen altijd om te winnen. De groep en ik hebben er geen problemen mee om al die wedstrijden te spelen, dus we gaan proberen zo ver mogelijk te raken.”

Duidelijke taal van Geraerts, die de beker misschien wel minder nodig heeft dan zijn collega Hein Vanhaezebrouck: Gent staat momenteel vijfde en riskeert de Champions’ play-offs te mislopen, en dus is bekerwinst misschien wel extra belangrijk voor de Buffalo’s. “Gent is een bekerploeg, dat is al jaren het geval”, ziet ook Geraerts. “Maar los daarvan is het ook gewoon een erg goede ploeg met een erg sterke coach. Hein is heel duidelijk in zijn manier van werken en hij lost bepaalde problemen op een natuurlijke manier op. En ook op het veld is Gent een sterke ploeg: ze hebben veel goeie spelers en ook een goeie bank. Het is een stevig geheel, dus we zijn zeker op onze hoede”, aldus de 41-jarige Limburger.

Winst tegen Gent zou nochtans een gouden zaak kunnen zijn voor Union. Antwerp of Genk is nadien nog de enige topclub die in het toernooi zit, en dus ligt de weg naar de Heizel misschien wel open. “Maar we kijken na de wedstrijd wel wie waar staat. Daar ben ik nu echt nog niet mee bezig”, blijft Geraerts kalm.