Staking legt Britse hulpdiensten lam

Een nationale staking legt de hulpdiensten woensdag lam in grote delen van Groot-Brittannië. Zowat 25.000 spoedartsen, ambulanciers en medewerkers van noodcentrales hebben in Engeland en Wales het werk neergelegd. Huisartsen en apothekers zijn woensdag wel aan de slag.

De stakers eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Ze willen een opslag die de inflatie compenseert. Op jaarbasis ligt die momenteel rond de 10 procent. Eerder bood de conservatieve regering van Rishi Sunak de medewerkers van de hulpdiensten al 4,75 procent meer loon aan. Zij weigert dat aanbod te verhogen wegens een gebrek aan middelen.

Minister van Volksgezondheid Steve Barclay gaf aan de publieke omroep BBC wel toe dat de ondergefinancierde gezondheidsdienst NHS onder grote druk staat. Hij verwees naar lange wachttijden bij het overbrengen van patiënten uit ambulances naar de spoedafdelingen. Hij benadrukte dat de regering investeringen heeft beloofd.

De laatste maanden leggen werknemers in veel sectoren in het Verenigd Koninkrijk geregeld het werk neer, onder meer in het openbaar vervoer, het onderwijs en bij de post. Volgende week zijn nieuwe stakingen van het ziekenhuispersoneel gepland.