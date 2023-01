Franse rechtbank veroordeelt Belg tot twee jaar cel voor gesjoemel met paardenvlees

Een rechtbank in de Franse stad Marseille heeft de Belgische hoofdbeklaagde in een grootschalig proces rond illegale handel in paardenvlees woensdag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. In totaal kregen vijftien Franse, Belgische en Nederlandse betrokkenen een gevangenisstraf opgelegd.

Achttien beklaagden moesten woensdag voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat ze betrokken zouden geweest zijn bij het gesjoemel met paardenvlees. De 58-jarige Belg Jean-Marc Decker uit Bastenaken werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk, en een boete van 100.000 euro. Hij mag ook gedurende vijf jaar niet werken in de sector.

Decker wordt bestempeld als een spil van een netwerk dat paardenvlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie toch in de voedselketen bracht. Hij liet in het gemeentelijke slachthuis van Alès in het zuiden van Frankrijk zo’n vijfhonderd paarden slachten waarvan het identificatiebewijs of de medische gegevens vervalst waren.

Drie vrijgesproken

De rechtbank dichtte de Nederlandse paardenhandelaar Stijn De Visscher eenzelfde verantwoordelijkheid in de fraudezaak toe en veroordeelde hem eveneens tot vier jaar cel waarvan twee met uitstel. Hij kreeg een boete van 75.000 euro. De Franse vleeshandelaar Georges Gonzalez kreeg ook vier jaar cel, waarvan drie voorwaardelijk.

Slechts drie van de 18 beklaagden werden vrijgesproken. Daarmee is de kous echter nog niet af. Maandag startte in Marseille immers ook het proces van een tweede luik van dit wijdvertakte onderzoek naar fraude met paardenvlees, ditmaal met paarden van een laboratorium van farmabedrijf Sanofi-Pasteur. In september vindt ook nog een proces over een derde luik plaats.