Cardiff betaalt vier jaar (!) na ongeval van betreurde spits Emiliano Sala eerste deel van transfersom aan Nantes

Het Internationaal Sporttribunaal TAS oordeelde in de zomer van vorig jaar dat Cardiff City aan Nantes 6 miljoen euro moet betalen voor Sala. Cardiff nam de Argentijnse spits begin 2019 over van de Franse club. Op 21 januari, twee dagen nadat hij zijn contract ondertekende, overleed de 28-jarige Sala bij een vliegtuigongeluk op weg naar Wales. De clubs probeerden in overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari 2019 met de zaak naar de FIFA trok. Het aanvankelijke transferbedrag was 17 miljoen euro. De Wereldvoetbalbond had Nantes al gelijk gegeven, maar de Welshe club ging daartegen in beroep.

Het verdict van het TAS gaat alleen over de eerste schijf van 6 miljoen euro van de totale transfersom van 17 miljoen euro. De andere schijven moesten nog niet betaald worden op het moment dat de FIFA de zaak behandelde. Het TAS bevestigde daarnaast ook dat het niet aan de FIFA was om de claim van Cardiff dat Nantes mogelijk mee verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Sala, te behandelen. Nantes diende daarvoor ook een klacht in bij het lokale gerecht. Een rechtbank in Cardiff veroordeelde de tussenpersoon die de vlucht van Sala organiseerde eind 2021 tot een celstraf van anderhalf jaar.

© REUTERS