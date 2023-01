24 urenstaking in gevangenissen: extra politieagenten opgeroepen en activiteiten geschrapt

De 24 urenstaking die de drie gevangenisvakbonden eerder hadden aangekondigd, is woensdag goed opgevolgd. Volgens het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, dat de gevangenissen in België organiseert, heeft het personeel op verschillende plekken in het land het werk neergelegd. ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA willen met de actie de eis voor meer loon kracht bijzetten.