Is het interessant om je lening te herzien of te herfinancieren nu de langetermijnrente nog verder doorstijgt? Verander je die variabele rentevoet maar beter in een vaste rentevoet om te voorkomen dat je nog meer kosten betaalt? Of is het sop de kolen niet waard? Wouter Thierie, econoom bij ING België, en John Romain van Immotheker - Finotheker leggen uit wat je vandaag het best doet.