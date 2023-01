‘Modeldirecteur’ die seksdates met tieners stiekem filmde, wordt vervolgd voor verkrachting en verspreiding van kinderporno

De geschorste directeur van ‘matrozenschool’ Koninklijk Werk Ibis in Bredene moet zich voor de strafrechter verantwoorden voor een waslijst aan zware zedenfeiten met een twintigtal minderjarige jongens en dit over een periode van tien jaar. Dat heeft de raadkamer in Brugge woensdag beslist. Philip D. (62) wordt verdacht van onder meer verkrachting, aanranding, aanzetten tot ontucht, voyeurisme en verspreiding van kinderporno. “Alle contacten waren met wederzijdse toestemming speelden zich af in zijn privésfeer”, stelt de advocaat van D.

De bal ging begin vorig jaar aan het rollen op basis van informatie uit een ander dossier. Speurders vielen toen binnen in de woning van Philip D. en troffen op zijn computer tal van bezwarende filmpjes aan. Op basis van verder onderzoek konden een twintigtal slachtoffers geïdentificeerd worden waarmee D., gespreid over een periode van tien jaar, seksdates had. De ontmoetingen vonden veelal plaats in de woning van een 63-jarige man uit De Haan. Maar ook op het strand werden afspraakjes geregeld. In sommige gevallen zou het duo de jongens, die op het moment van de feiten minderjarig waren, ook betaald hebben.

Maar daar bleef het niet bij. Zonder dat de jongens het wisten werden ze tijdens de ontmoetingen ook gefilmd door D. en zijn kompaan. Achteraf stuurden ze de beelden door naar anderen. Op het moment dat de feiten aan het licht kwamen, stond Philip D. al 25 jaar aan het roer van ‘matrozenschool’ Koninklijk Werk Ibis in Bredene. Hij had er een onberispelijke staat van dienst, maar toen hij van zijn voetstuk viel werd D. meteen geschorst.

Geen leerlingen van school

Een jaar na de start van het onderzoek werden D. en zijn kompaan woensdag door de raadkamer naar de strafrechtbank doorverwezen. Ze zullen er zich moeten verantwoorden voor onder meer verkrachting van minderjarigen boven de zestien jaar, aanranding, aanzetten tot ontucht, grooming en bezit en verspreiding van kinderporno.

Volgens Stijn Leliaert, de advocaat van D., waren alle contacten met wederzijdse toestemming. “Bovendien speelde alles zich af in de private sfeer”, zegt hij. “Geen enkele van de betrokken jongens was een leerling van de school. Dat heeft het onderzoek duidelijk aangetoond. In de beleving van mijn cliënt waren de betrokken jongens ook telkens ouder dan zestien jaar.”

Het strafproces tegen Philip D. zal vermoedelijk nog voor de zomer worden ingeleid.