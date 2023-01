Sportfederaties Hongkong moeten “China” in hun benaming opnemen

Het Olympisch Comité van Hongkong heeft de sportfederaties gevraagd om tegen juli de naam “China” op te nemen in hun officiële benaming. Zoniet zou hun financiering of deelname aan grote competities in gevaar kunnen komen.

Hongkong is een bestuurlijke regio van China, maar de metropool neemt afzonderlijk deel aan internationale competities zoals de Olympische Spelen. Van de 83 sportorganisaties die opgelijst staan op de website van het Comité hebben er momenteel minder dan 20 de naam “China” in hun benaming.

Het afwijzen van dit verzoek zou niet zonder gevolgen blijven. Talrijke federaties “ontvangen fondsen van de regering en het is hun verantwoordelijkheid om een gepaste naam voor hun organisatie te gebruiken”, zo maakte de eresecretaris-generaal van het Comité duidelijk in de krant South China Morning Post.

Toenemende controle van Peking

Hongkong is een vroegere Britse kolonie die in 1997 werd overgedragen aan China. Er was toen afgesproken dat Hongkong gedurende een halve eeuw zijn eigen koers zou kunnen blijven varen, maar de voorbije jaren heeft China de metropool steeds nadrukkelijker in zijn greep genomen. In 2019 vonden nog enorme manifestaties tegen die Chinese inmenging plaats.

De vraag van het Olympisch Comité, geleid door het pro-Chinese oud-parlementslid Timothy Fok, kadert in de toenemende controle van Peking. In november reageerde de regering van Hongkong geschokt toen er op een rugbytoernooi in Zuid-Korea een protestlied werd afgespeeld in plaats van het volkslied van China. Intussen is in Hongkong zelf het uitjouwen van de hymne verboden. Voetbalfans deden dat vaak om Peking te irriteren.