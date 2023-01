In Nederland gefilmde wolf mogelijk op weg naar België

In Nederlands Limburg is woensdagochtend een wolf gefilmd. Het gaat volgens de vzw Welkom Wolf vermoedelijk om een jonge zwervende wolf, die mogelijk op weg is naar België.

De wolf kon op film worden vastgelegd in Arensgenhout, niet ver van Valkenburg. “Deze wolf is mogelijk onderweg naar Limburg - in het bijzonder Voeren - of naar Wallonië’, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Meer dan waarschijnlijk gaat het om een jonge zwerver die vertrokken is vanuit Duitsland of Nederland.”

Welkom Wolf vraagt om mogelijke waarnemingen van dit dier, of andere wolven, te melden. Dat kan telefonisch (+32 495 32 53 30) of via mail (wolven@landschapvzw.be). Meer informatie op welkomwolf.be.