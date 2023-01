Ploegbaas en afvalbeheerder Net Brussel voor rechter na zelfdoding van werknemer: aanklager eist 6 maanden cel en geldboete

Het Brusselse arbeidsauditoraat eist 6 maanden cel tegen een ploegbaas van Net Brussel. Michel N. staat samen met zijn werkgever terecht voor onopzettelijke doodslag nadat een van de werknemers van de Brusselse afvalbeheerder uit het leven was gestapt, vermoedelijk door pesterijen op het werk. Maar zowel de leidinggevende als Net Brussel wast zijn handen in onschuld. “Wij hebben niets te maken met de zelfdoding van die man”, klinkt het bij hun advocaten.

De zaak draait rond de zelfdoding van Didier Fournier, die al sinds 1992 aan de slag was bij de gewestelijke afvalbeheerder. Na twee mislukte wanhoopspogingen in 2013 en 2014, stapte de man in 2016 finaal uit het leven. Volgens zijn nabestaanden waren de jarenlange pesterijen op de werkvloer van het depot in de Paleizenstraat in Schaarbeek de oorzaak van zijn zelfdoding.

Nooit ingegrepen

De man zou, net als verschillende van zijn collega’s, gedurende lange tijd het slachtoffer zijn geweest van beledigingen en bedreigingen, geuit door ploegbaas Michel N. Volgens het arbeidsauditoraat was werkgever Net Brussel op de hoogte van het gedrag van de leidinggevende ambtenaar, maar werd er nooit ingegrepen.

“Beiden zijn daarom schuldig aan onopzettelijke doodslag”, sprak de arbeidsauditeur woensdag tijdens haar vordering op het proces voor de correctionele rechtbank. “Het pestgedrag, het psychologische geweld en het schuldig verzuim van de beklaagden hebben geleid tot de dood van het slachtoffer.”

Voor vrijspraak

De openbaar aanklager eist 6 maanden cel en een geldboete van zo’n 15.000 euro tegen Michel N. en een boete van 50.000 euro tegen Net Brussel. De twee beklaagden gaan echter voluit voor de vrijspraak en beweren dat ze niets te maken hebben met de zelfdoding van het slachtoffer.

“De oorzaak ligt niet bij pesterijen op het werk, maar in het privéleven van Didier Fournier”, pleitte de advocaat van de ploegbaas. “In 2011 is hij gescheiden van zijn vrouw en zijn dochtertje is bij haar moeder blijven wonen. Hij leefde triest en alleen. Niemand heeft ooit zijn dochter in zijn appartement gezien en zijn lichaam werd ook pas een tijdje na zijn dood teruggevonden.”

Drankmisbruik

“Daarenboven was er ook sprake van drankmisbruik. Hij was verslaafd en gedroeg zich gewelddadig. Het ‘gedrag‘ van mijn cliënt heeft niets te maken met zijn dood.”

Ook de advocaten van de gewestelijke afvalbeheerder ontkennen elke verantwoordelijkheid. “Dit gaat om een zwaar menselijk en emotioneel verhaal”, zegt de raadsman van Net Brussel. “Dit is een trieste zaak. Maar we staan hier in de rechtbank en dan moet het onomstotelijk vaststaan dat er een fout is gemaakt die rechtstreeks geleid heeft tot de dood van het slachtoffer. En dat is hier niet het geval.”

Valse nota’s

Antoine Chomé, advocaat van de familie van het slachtoffer, reageert teleurgesteld op de houding van de beklaagden. “Er zijn klachten en petities geweest tegen de ploegbaas, zelfs bij de politie. Nooit is er ingegrepen. Die man werkt tot op de dag van vandaag nog steeds bij de afvalbeheerder. Hij zaaide angst bij het personeel door valse nota’s op te stellen en vernederde al zijn werknemers. “

“Net Brussel zegt dat er wel voldoende is ingegrepen, maar het enige wat ze gedaan hebben is de externe preventiedienst inschakelen en een ontslagprocedure opstarten tegen het slachtoffer. Toch heb ik vertrouwen in de uitspraak van de rechtbank.”

Het vonnis in de zaak valt op 15 maart.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.