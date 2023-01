Hein Vanhaezebrouck staat met AA Gent voor aartsmoeilijke bekeropdracht: “Niet te lang stilstaan bij die laatste ontmoeting met Union”

Eind oktober leverde AA Gent niet bepaald een glansprestatie af op bezoek bij Union, uitgerekend de tegenstander van de uittredende bekerwinnaar in de kwartfinales van de Croky Cup. Toch acht Hein Vanhaezebrouck zijn team zeker niet kansloos. Maar de Gentse coach weet dat er dan wel het een en ander beter moet: “Het kabbelde toen maar wat zonder dat we echt tanden toonden. Dat willen we nu beter doen.”

“Met nul matchen te winnen, kun je de beker gewoon omhoog steken”, vat Hein Vanhaezebrouck het bekerverhaal goed samen. De Buffalo’s hebben dan ook geen evidente loting. Op bezoek bij Union wil AA Gent evenwel opnieuw een ticket veroveren voor de halve finales van de Croky Cup. Geen makkelijke opdracht in het Dudenpark.

Toch acht de Gentse coach zijn team zeker niet kansloos: “Het is moeilijk te voorspellen. Het is 50-50, zoals altijd (lacht). We gaan ons ook niet wegsteken achter blessures of zoiets. Zij hebben ook een aantal afwezigen. Wij hebben na Nieuwjaar enkele jongens gerecupereerd, onze selectie is nu ook wat ruimer. Voor nieuwjaar hadden we soms wel acht of tien afwezigen. We gaan daar niet over klagen.”

© BELGA

Het lijstje met afwezigen werd nochtans toch weer iets langer na het bezoek aan de Bosuil. Jordan Torunarigha viel uit met een enkelblessure maar de schade bij de Duitser lijkt mee te vallen: “Het is niet zo erg als gevreesd voor Jordan. Het gaat elke dag wat beter maar morgen komt allicht net te vroeg. Zijn tegenstander heeft Jordan zijn voet geblokkeerd, hierdoor zijn de enkelligamenten geraakt maar zonder erge gevolgen.”

Tot zover het goede nieuws: “Het moet wel haalbaar zijn om te voetballen, qua pijn. We hopen dat het meevalt. Het gaat ook elke dag merkbaar beter, dat is een meevaller. We vreesden allemaal voor meerdere weken of maanden, dat ziet er nu toch niet naar uit.” Over Andrew Hjulsager had Vanhaezebrouck minder goed nieuws te melden: “Andrew zit met een klein letsel in de hamstring. Hij is misschien ook voor de match van dit weekend out. Wellicht is hij een tiental dagen onbeschikbaar.”

Door de nederlaag zijn de kansen voor AA Gent om de Champions’ Play-offs niet bepaald groter geworden maar Vanhaezebrouck klinkt desondanks optimistisch: “We zitten nog op drie fronten en het is ons doel om dat zo te houden. Het is niet makkelijk. Soms heb je clubs die een finale halen zonder ook maar één grote club te treffen. Dat zijn wij al gewoon, vorig jaar was het niet anders en nu treffen we Union. Genk had al een duel met Anderlecht en spelen nu tegen Antwerp. Voor Union zal dat niet anders zijn…”

© BELGA

“Dat was mijn verantwoordelijkheid”

In de competitie leverde AA Gent op bezoek bij Union niet bepaald een topprestatie af: “Ik was er toen niet bij de vorige match”, aldus Vanhaezebrouck die in oktober inderdaad forfait moest geven door ziekte. “Dat heeft een invloed maar ik was mee verantwoordelijk voor die kansloze missie. De keuze was misschien niet fout maar het is niet goed uitgevoerd. Dat was mijn verantwoordelijkheid.”

“De spelers snapten het allicht wel wat er van hen werd verwacht maar ze voerden het niet goed uit. Sommigen kozen plots een andere positie. Dan is het aan mij om dat ‘firm’ recht te zetten. Dat is toen niet echt gebeurd. Het kabbelde toen maar wat zonder dat we echt tanden toonden. Dat willen we nu beter doen tegen een stevige tegenstander, want dat moeten we durven erkennen.”

Toch wil Vanhaezebrouck ook niet te lang stilstaan bij die 2-0-nederlaag: “Het heeft weinig zin om te veel terug te kijken naar die match, we zitten in een andere periode. Ze verloren geen enkele match meer sindsdien. Wij ook niet meer zoveel, jammer genoeg wel vorig weekend tegen Antwerp. Er zijn nu misschien ook andere jongens beschikbaar of net niet. Je kijkt wel eens terug maar we mogen er ook niet teveel aandacht aan besteden.”

© BELGA

Sinds de Buffalo’s opnieuw in actie kwamen na de WK-break bleek scoren al te vaak een onoverkomelijk euvel: “Geen toeval. Tegen Cercle Brugge verwachtten we ons aan een moeilijke match en dan moet je vooral geduldig blijven. Uiteindelijk scoorden we toen twee keer in de verlengingen. Tegen Standard beloonden we onszelf te weinig en ook tegen Antwerp hadden we misschien meer kunnen scoren maar na de rust hadden we eigenlijk maar één grote kans.”

Uitkijken naar Tissoudali

“Wij missen dan ook enkele killers. We hebben er met Hugo Cuypers eentje bij maar we zijn ook wel Tarik Tissoudali kwijt, dat is een immens gemis. Hij kan vaak in zo’n matchen het verschil maken. Toch proberen we bij te blijven en op hetzelfde niveau mee te strijden. Maar het is geen toeval dat Genk en Union bovenaan staan. Ze hebben gewoon meer killers. Dan maak je meer goals uit minder momenten. Daar gaat het om in voetbal.”

Zo zag Vanhaezebrouck vorige zondag Union nog in een dolle slotfase de drie punten meegraaien op bezoek bij Anderlecht: “Union scoort op Anderlecht uit het niets, die bal werd in één fase twee keer afgeweken en eindigde dan in de winkelhaak. Dat heb ik bij ons nog niet gezien. Als we al trappen, dan gaat die ook meestal over. Dat is kwaliteit.”

© Isosport

“Vorig jaar hadden we Tissoudali en dan was er in de lijstjes een kloof naar de volgende speler van AA Gent. Dat is te laag hé, als je ze vindt op plaats 30 en 60. Union zat met drie of vier in de top 30, Brugge met nog meer. De cijfers moeten omhoog bij ons. Weet je: Lynen is de nummer één bij de pré-assists en de pré-pré-assists, dat is dus niet zo vreemd dus als je daar staat.”

De Buffalo’s strijden momenteel dus niet met gelijke wapens maar Vanhaezebrouck hoopt vooral op een spoedige comeback van Tarik Tissoudali: “Je wil Cuypers binnenhalen, ook Hong doet het niet zo slecht maar je bent toch vooral Tissoudali kwijt. We krijgen het niet gecompenseerd omdat de cijfers van Tissoduali zo geweldig waren. De Sart was ook plots een half jaar out. Als iedereen ooit helemaal fit is, komt het misschien helemaal goed komen.”