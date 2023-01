China wimpelt internationale kritiek op onvolledige gegevens over coronadoden af

De Chinese gezondheidsautoriteiten vinden het “niet noodzakelijk” om onmiddellijk het precieze aantal COVID-overlijdens vast te stellen. Zo hebben ze woensdag gereageerd op de kritiek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de onvolledige gegevens uit China. Ze beklemtonen dat alle informatie over varianten van het coronavirus wordt doorgespeeld.

Na drie jaar van draconische coronamaatregelen besloten de Chinese autoriteiten begin december plotsklaps om de meeste beperkingen op te heffen. De beslissing leidde tot een forse toename van het aantal zieken. Ziekenhuizen worden overspoeld door patiënten en crematoria kunnen de aanvoer van lichamen niet aan.

“Ik denk niet dat het op dit moment noodzakelijk is om de doodsoorzaak van elk individueel geval te onderzoeken”, zo verklaarde epidemioloog Liang Wannian op een persconferentie. Liang staat aan het hoofd van een COVID-expertengroep in opdracht van het ministerie. “De hoofdtaak tijdens de pandemie is het verzorgen van patiënten”.

Ook Wang Guiqiang, de chef van de afdeling infectieziektes van het universitaire ziekenhuis van Peking, was die mening toegedaan. De cijfers kunnen vastgesteld worden door a posteriori de oversterfte te onderzoeken, suggereerde hij op de persconferentie.

Buiten de statistieken

Volgens de officiële cijfers zijn er sinds vorige maand slechts 37 Chinezen gestorven aan de gevolgen van COVID. Peking paste vorige maand de methodologie aan. In de statistieken worden enkel nog personen opgenomen die gestorven zijn als rechtstreeks gevolg van ademhalingsfalen te wijten aan het virus. Daardoor valt een groot aantal overlijdens buiten de statistieken.

De WHO had vorige week kritiek op die nieuwe methodologie. “Het zou goed zijn indien er op internationaal niveau een consensus wordt bereikt (over de classificatie van COVID-overlijdens). Als dat niet kan, dan doet elk land een classificatie in functie van zijn eigen situatie”, zo luidde de reactie van Liang.