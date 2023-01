Verdachte van moord op 14-jarig meisje in Luik was al veroordeeld voor brandstichting, maar dat stond niet op zijn strafblad

De 37-jarige man die vrijdag dood teruggevonden werd in Plainevaux en in verband wordt gebracht met de dood van een tienermeisje uit Anderlecht, was eerder voor brandstichting veroordeeld. Die veroordeling stond echt niet op zijn strafblad, hekelt de advocate van de voormalige vriendin van de man.

De man werd vorige week dood aangetroffen in Plainevaux, een deelgemeente van het Luikse Neupré. In zijn auto, die vlakbij geparkeerd stond, werd een meisje van 2,5 jaar oud gezond en wel aangetroffen. Wat verderop, in Ougrée, werd een 14-jarig meisje dood aangetroffen. De twee meisjes waren zussen uit Anderlecht die vermist waren.

De dertiger zou via sociale media contact hebben opgenomen met het tienermeisje en haar hebben voorgesteld om te gaan winkelen, waarna ze ergens in het Brusselse zouden hebben afgesproken. Het meisje zou haar kleine zusje hebben meegenomen naar die afspraak.

LEES OOK. Dit weten we al over het drama in Luik: verdachte van moord en ontvoering jonge zusjes was voorwaardelijk vrij

Brandstichting

Nu blijkt dat Olivier T. in februari 2022 door de correctionele rechtbank van Eupen werd veroordeeld voor brandstichting. Hij had het appartement van zijn voormalige vriendin in brand gestoken. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met probatie-uitstel voor het deel dat hij niet in voorlopige hechtenis had doorgebracht.

De man werd echter nooit gecontroleerd door de probatiecommissie, die had moeten toezien op meerdere voorwaarden in het kader van zijn voorwaardelijke straf, meldt SudInfo. Meester Stéphanie Moor, de advocate van de voormalige vriendin van Olivier T., uitte haar bezorgdheid over het respect voor de voorwaarden die door de rechter bepaald werden. Een van die voorwaarden was dat de man werk moest vinden, aldus meester Moor.

“Ik heb me gericht tot de probatiecommissie van Eupen om uit te zoeken wat er aan de hand was en te verifiëren of meneer werk had of op zijn minst op zoek was naar werk”, vervolgde de advocate. “Men heeft me geantwoord dat men niet op de hoogte was van het dossier.” Dat verontrustte de advocate. “Ik heb contact opgenomen met het parket van Eupen. Het blijkt dat deze veroordeling niet op zijn strafblad voorkomt”, betreurde meester Moor.

De advocate vraagt zich af of het drama van vrijdag in Ougrée niet voorkomen had kunnen worden als er toezicht was gehouden op de probatievoorwaarden.