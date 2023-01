School rouwt om leerkracht Elisa, die op amper 30-jarige leeftijd overlijdt na slepende ziekte: “We zullen haar erg missen”

Het Sint-Jozef Humaniora in Brugge is in rouw. De school moest afscheid nemen van leerkracht Elisa de Arriba (30), die het leven liet na een slepende ziekte. “We zullen haar erg missen”, klinkt het in de school.

Elisa had een lange geschiedenis in het Sint-Jozef Humaniora in de Noordzandstraat. Als oud-leerlinge groeide ze door tot leerkracht talen in haar geliefde school. Ze onderwees er onder andere Engels, Spaans en Frans. “Ze was een bijzonder gemotiveerde leerkracht talen en zette zich daarnaast volop in voor creatieve projecten op school”, klinkt het in een mededeling van de school. “Het ging dan vooral om zang, toneel, muziek en de uitwisseling met Bilbao.”

De jonge vrouw kampte al even met een slepende ziekte: ze vocht een ongelijke strijd uit met een hersentumor. Op 30-jarige leeftijd overleed ze uiteindelijk afgelopen zaterdag, 7 januari. Elisa was al eventjes met ziekteverlof. Binnenkort zou ze 31 jaar zijn geworden.

De komende dagen wordt er gerouwd in de school. Wie zijn of haar gevoelens wil wegschrijven, kan dat in een rouwhoekje. “We zijn in gedachten bij Elisa en iedereen die dicht bij haar stond. We zullen haar erg missen”, geeft de school nog mee.