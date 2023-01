Op een bouwwerf langs de Gruitroderlaan in Opoeteren is woensdagmorgen een 17-jarige Genkenaar om het leven gekomen. De stagiair viel toen de hoop betonnen leggers instortte. Het slachtoffer kreeg nog een legger op zijn hoofd, waarna hij overleed. “Hij vertelde altijd wat hij gedaan had op zijn stage. Hij deed het heel graag”, zegt zijn beste vriend.