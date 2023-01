Voormalige inlichtingenagent wil Poetin van de macht gezet zien

Het Amerikaanse Institute for the Study of War heeft afgelopen nacht een analyse over het conflict in Oekraïne gepubliceerd die zich toespitst op de schijnbaar opkomende interne kritiek op Vladimir Poetin. Voormalig inlichtingenagent Igor Girkin zou zelfs “sterk geïmpliceerd” hebben dat hij een afzetting van Poetin zou steunen.

Volgens de analyse zou Igor Girkin, voormalig commandant van Russische militanten in de Donbas en voormalig agent van de inlichtingendiensten voor Rusland, “sterk geïmpliceerd’ hebben dat hij de afzetting van de Russische president Vladimir Poetin uit zijn ambt zou steunen. Dit is volgens het instituut zijn “meest directe kritiek op Poetin tot nu toe”. Girkin zou tegen de verandering van opperbevelhebber zijn tijdens de oorlog maar hij zou van mening zijn dat “de afwezigheid van kritiek een catastrofe niet kan voorkomen”.

Girkin speelde een grote rol bij de Russische verovering van de Krim, Donetsk en Loehansk in 2014. De Nederlandse justitie veroordeelde hem in november nog bij verstek tot levenslang voor zijn rol in het neerhalen van passagiers­vliegtuig MH17 in 2014. Al sinds het mislukte beleg van Kiev, in maart, haalt Girkin scherp uit naar het ministerie van Defensie en de legerleiding. Een van zijn gevleugelde uitspraken luidt: “We hebben al verloren. De rest is slechts een kwestie van tijd.”