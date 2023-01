Politie geeft beelden van verdachte van aanranding Margot (33) dan toch vrij: “Van je oren maken, heeft dus blijkbaar effect”

De politiezone Bodukap heeft woensdag beelden verspreid van de man die op 2 december van vorig jaar Margot Cattersel (33) uit Beerzel (Putte) lastigviel in het station van Mechelen. De vrouw richtte maandag nog een open brief aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) over het snel afsluiten van haar dossier.

Eind vorig jaar werd Margot Cattersel in het Mechelse station bij de nek en schouders gegrepen door een onbekende. De man had haar eerder ook al ‘lekker beest’ toegeroepen. “Ik had het gevoel dat hij me wilde binnendoen”, zei het slachtoffer eerder in deze krant. (Lees verder onder de foto)

Herken je deze man? Contacteer dan de politie.

Cattersel deed aangifte bij de politie, maar ontving binnen een maand na de feiten een brief van het Openbaar Ministerie met de melding dat haar dossier zonder gevolg zou blijven. “Omdat er geen verdachte geïdentificeerd kon worden”, zei Cattersel maandag.

Nochtans had ze de man duidelijk herkend op videobeelden, die voor vandaag (woensdag) niet publiek werden gemaakt. “Ik werd er niet van verwittigd dat ze plots wel online staan”, zegt Cattersel. “Ik vernam het via een telefoontje van mijn beste vriendin. Van je oren maken heeft blijkbaar toch effect. Misschien zijn ze bij Justitie niet erg blij met mijn aanpak, maar als het werkt, werkt het.” (Lees verder onder de foto)

De verdachte greep het slachtoffer bij de nek en schouders en riep haar eerder al ‘lekker beest’ toe.

De politiezone Bodukap lanceert nu een oproep naar de verdachte. “Op vrijdag 2 december tussen 17.45 en 18 uur werd een vrouw lastig gevallen door een man in het station van Mechelen”, luidt die. “De man werd achteraf door het slachtoffer herkend op beelden die gemaakt werden door de stationscamera’s. Gelieve ons zonaal onthaal te contacteren als je de man herkent of meer informatie hebt.”

015/56.51.00