Het begon met een “grote verkoudheid”, twee dagen later zakte Danny (61) plots in elkaar: “Papa had nochtans geen hartprobleem”

Danny Verhelle was een grote fietsliefhebber en nam altijd zijn fiets mee naar Calpe. — © if

Aanstaande zaterdag wordt in uitvaartcentrum Snoeck in Izegem afscheid genomen van de 61-jarige Izegemnaar Danny Verhelle (61). Hij overleed op 2 januari op vakantie in het Spaanse Calpe aan een hartfalen. “Het was de eerste keer dat pa zijn fiets niet mee had naar zijn favoriete vakantiestemming.”

Danny Verhelle (61) en zijn vrouw Marianne Rommel uit Izegem vertrokken net voor de jaarwisseling naar hun favoriete vakantiebestemming Calpe in Spanje om daar tot eind februari te overwinteren. “Op oudejaarsdag had mijn vader last van een grote verkoudheid”, vertelt Robin Verhelle. “We dachten dat het door de lange reis en de airco in de auto kwam, maar ook de dag nadien voelde hij zich nog steeds ziek. Op 2 januari stond hij ’s ochtends vroeg op omdat hij dacht dat hij zou moeten overgeven. Hij ging naar de badkamer en zakte daar ineen.”

Zijn vrouw Marianne sprong uit bed toen ze de bons hoorde en snelde naar de badkamer, maar alle hulp kwam te laat. Danny overleed ter plaatse aan een hartfalen. Zoon Robin vloog onmiddellijk naar Calpe om zijn moeder bij te staan.

Geen hartkwaal

Het overlijden van Danny is erg onverwacht. “Pa had wel rugproblemen en moest al enkele keren geopereerd worden. Na elke operatie moest hij ook ter controle langsgaan bij de cardioloog. Daar werd nooit een probleem vastgesteld.”

Danny was van jongs af aan een sportieveling die heel veel fietste. De liefde voor de fiets kreeg hij met de paplepel van zijn vader Roger. Die was zelf een fervent fietser en wist vroeger verschillende koersen te winnen. Ook Danny koerste bij de jeugd en ook na het stopzetten van zijn wielercarrière bleef hij er vaak op uittrekken met de fiets. “Tijdens de vele reizen naar Calpe ging de fiets altijd mee. Na zijn laatste operatie was hij nog niet genoeg hersteld om te fietsen. Het was dan ook de eerste keer dat hij zijn fiets niet mee nam naar Calpe.”

Administratie

Danny en Marianne hoopten ook in de toekomst nog veel naar Calpe te reizen. “Pa heeft 28 jaar bij borstelmachinefabrikant Boucherie gewerkt, maar genoot sinds oktober 2021 van zijn pensioen. Op de eerste dag van zijn pensioen zijn pa en ma al naar hun geliefde Calpe gereisd.”

Woensdag 11 januari keerden Marianne en Robin vanuit Calpe terug naar Izegem. Danny werd inmiddels gecremeerd in Spanje. “Maar door de administratieve rondslomp zijn we nog een tiental dagen in Calpe moeten blijven”, zegt Robin.

Op zaterdag 14 januari is er om 13 uur een uitvaartplechtigheid voor Danny in het uitvaartcentrum Snoeck in Izegem. Danny was ook grootvader van twee kleinkinderen.