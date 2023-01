De Wever eist 350 extra mensen voor scheepvaartpolitie om haven te kunnen bewaken

350 extra mensen voor de beveiliging van de haven en 150 bijkomende rechercheurs voor de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen. Dat is de eis die burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdag op tafel heeft gelegd tijdens overleg met Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Zij bogen zich over een reeks maatregelen die al in de pijplijn zitten voor de war on drugs.

De dood van de 11-jarige Firdaous in Merksem maandag zet de strijd tegen drugs weer helemaal bovenaan de politieke agenda. Antwerps burgemeester Bart De Wever greep het drama aan om de federale regering nog maar eens meer personeel te vragen voor politie en justitie. En te eisen dat de Nationale Veiligheidsraad de war on drugs coördineert en zelfs het leger wordt ingezet. Twee dossiers waar Vivaldi niet voor staat te springen.

Toch stond woensdagmiddag overleg op de agenda tussen De Wever en de veiligheidsministers van de federale regering. Bij het binnengaan legde de N-VA-voorzitter forse verklaringen af voor de tv-camera’s. Hij eiste meer personeel om de haven te bewaken en voor de FGP in Antwerpen. “Als ze die twee niet kunnen waarmaken, moeten ze de verantwoordelijkheid maar dragen voor wat er nog gaat gebeuren. En ik weet wat er nog gaat gebeuren”, klonk het bijzonder scherp op VTM.

De vergadering verliep naar verluidt veel constructiever. De drie overliepen een reeks maatregelen die nog voort moeten worden uitgevoerd en die bij een vorig overleg in september al aan bod kwamen. Maar De Wever legde ook nog zijn eisen op tafel, zoals 350 extra mensen voor de bewaking van de haven. Dat is een bevoegdheid van de federale scheepvaartpolitie, maar die is momenteel met zo’n kleine 100 personeelsleden onderbemand. De burgemeester van Antwerpen zat eerder op de dag naar verluidt samen met zijn eigen korps en dat cijfer kwam daar onder meer naar boven.

Daarnaast zijn er volgens De Wever 150 extra rechercheurs voor de Antwerpse FGP nodig. Het personeelskader van de FGP is al een tijdje niet volledig ingevuld. Minister Verlinden belooft wel beterschap. Tegen volgend jaar zouden er 114 nieuwe mensen moeten zijn bijgekomen, liet ze woensdagnamiddag in de Kamer weten.

Alleen zijn nieuwe rekruten bijzonder moeilijk te vinden. Dat is overigens ook voor de scheepvaartpolitie zo. De regering besliste eerder al om 25 nieuwe mensen aan te trekken, maar aan meer dan 12 is ze nog altijd niet gekomen. De krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan interesse bij sollicitanten is hoog. “We gaan de FGP zo snel mogelijk versterken, maar je moet de mensen ook vinden”, dixit Verlinden. De CD&V-minister deed de vraag van De Wever naar de inzet van het leger en een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad in de Kamer overigens af als symboolmaatregelen die op het terrein weinig veranderen.

Uit het overleg zelf kwamen trouwens geen nieuwe maatregelen. De dossiers die eerder werden afgeklopt, werden wel overlopen, zoals de extra beveiliging van de haven via de nieuwe maritieme wet die begin dit jaar is ingegaan, het extra personeel voor politie en justitie, extra speekseltesten voor in het verkeer, de lik-op-stuk-boetes voor wie wordt betrapt op het bezit van drugs. En de wil om containers voortaan te voorzien met trackers en andere technologie, om zo te kunnen zien wie ze openmaakt. Daarover wordt overlegd met de havenbedrijven en de reders. Op 17 februari is daarover een congres gepland met alle betrokkenen van de havens van Antwerpen en Rotterdam. Rond dezelfde tijd zitten De Wever, Verlinden en Van Quickenborne overigens opnieuw samen voor overleg.