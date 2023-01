Zieke Navalny doet beklag over gebrek aan medische zorg in gevangenis: “Pas na vier dagen warm water gekregen”

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft woensdag aangeklaagd dat hij in de gevangenis onvoldoende toegang heeft tot medische zorg. Intussen circuleert op Facebook een opvallende open brief waarin Russische dokters president Vladimir Poetin oproepen om Navalny gepaste zorg te verlenen.

Navalny had woensdag vanuit zijn cel via een videoverbinding moeten deelnemen aan drie hoorzittingen over zijn gevangenisregime, maar hij vroeg bij aanvang meteen uitstel aan wegens gezondheidsredenen, zo verklaarde zijn woordvoerster Kira Jarmysj. Dat uitstel werd de 46-jarige oppositieleider verleend.

Navalny heeft last van koorts, rillingen en hoest, maar moet “een verbeten strijd” voeren om zelfs maar “basismedicijnen” te pakken te krijgen. “Ik heb vier dagen nodig gehad om een beetje meer warm water te krijgen”, zo werd hij geciteerd door zijn team. Hij klaagt ook aan dat de directie zijn overbrenging naar de medische afdeling van de gevangenis weigert. “Poetin probeert Navalny nog steeds te doden, maar discreet en traag”, luidt het bij zijn team.

Isoleercel

Intussen hebben bijna vijfhonderd Russische dokters een opvallende petitie op Facebook ondertekend waarin ze Poetin oproepen om “het misbruik” te stoppen en Navalny de nodige medische zorg toe te kennen.

Maandag had Navalny nog aangekondigd dat hij op 31 december voor de tiende keer naar de isoleercel was gestuurd. De rivaal van Poetin werd in januari 2021 opgepakt op het vliegveld van de Russische hoofdstad. Hij kwam terug uit Berlijn, waar hij was behandeld voor een vergiftiging met novitsjok.