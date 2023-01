Ann-Laure Decadt kwam in 2017 om bij de aanslag in New York.

Het proces tegen de Oezbeekse terrorist Sayfullo Saipov (34) is eindelijk gestart. De zussen en mama van Ann-Laure Decadt, die omkwam bij de aanslag, getuigden gisteren voor de jury in New York. Echtgenoot Alexander Naessens zat in het publiek. “Ik voelde veel boosheid in me als ik die beklaagde daar apathisch zag zitten.”