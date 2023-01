Onbemande Dragon-vrachtcapsule terug op aarde

Zes weken na zijn vertrek naar het internationale ruimtestation ISS is een Dragon-capsule terug op aarde. De onbemande vrachtcapsule met 2.000 kilo aan materiaal voor wetenschappelijke experimenten aan boord landde woensdag in zee voor de kust van Florida, zo hebben de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa en de private onderneming SpaceX gemeld.

De Dragon was maandag losgekoppeld van het ISS. De capsule was eind november naar het ruimtestation gestuurd, met aan boord onder meer zonnepanelen voor de stroomvoorziening, een speciale tomatensoort voor gezondere voeding voor de astronauten en een bloedtest om medische diagnoses bij mensen in de ruimte te vergemakkelijken.

Het was de 26e bevoorradingsmissie die commerciële exploitant SpaceX van Elon Musk heeft uitgevoerd in samenwerking met de NASA.