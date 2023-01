Onrust over Wagner neemt toe: omstreden militaire groep heeft intussen wereldwijd tentakels

Wie de Wagner-groep zegt, denkt aan de bloedige strijd in Bachmoet, Oekraïne. Maar het huurlingenleger van oligarch en Poetin-vriend Jevgeni Prigozjin is veel meer dan een gevechtsmachine. De groep is actief in de informatie- en propagandasector, wordt ingezet voor training en beveiliging en doet zelfs aan mijnbouw. Zowel de VS als Groot-Brittannië maakt zich grote zorgen over de snel groeiende macht van Wagner. Niet alleen in Oekraïne of Rusland, maar in de hele wereld.