60 treinreizigers tijdlang vast op trein na aanrijding aan overweg

De trein stond stil tussen de velden in Veldegem. — © jhm

In totaal 60 treinreizigers zaten woensdagavond een tijdlang vast op een trein na een aanrijding ter hoogte van een overweg in Veldegem. De trein kwam tot stilstand tussen de velden. Een tweede trein kwam daardoor stil te staan in het station van Torhout.

Rond 18 uur kwam het in de Boutensdreef in Veldegem tot een persoonsongeval ter hoogte van de overweg. De trein die van Brugge richting Kortrijk reed kwam zo stil te staan tussen de velden. Het was donker maar de lichten op de trein brandden. “Op die trein zaten 60 passagiers”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Omdat de trein op volle sporen stond werd overgegaan tot een evacuatie. Daarvoor kwamen onze medewerkers ter plaatse, de brandweer en politie. Eenmaal er een veilige passage werd gecreëerd, konden de passagiers uitstappen en begeleid worden naar de bussen.”

Een tweede trein is door het ongeval tot stilstand gekomen in het station van Torhout. “Die reizigers konden daar uitstappen. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde verstoord. Er werden vervangbussen ingelegd.”

Twee bussen werden opgetrommeld en stonden geparkeerd langs de drukke Torhoutsesteenweg om de passagiers naar het station over te brengen. Twee medewerkers van het Rode Kruis die toevallig passeerden bleven ter plaatse en begeleidden het verkeer op die Torhoutsesteenweg. Na iets meer dan een uur konden alle passagiers weggebracht worden.