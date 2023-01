Iran veroordeelt Brits-Iraanse man ter dood vanwege spionage

Volgens Iran zou Alireza Akbari een belangrijke agent van de Britse geheime dienst MI6 zijn. Tegen het vonnis van het hooggerechtshof is geen hoger beroep mogelijk.

De vrouw van Akbari, Maryam, zie dat een ambtenaar haar had gevraagd om naar zijn gevangenis in Teheran te komen voor een “laatste ontmoeting”.

Hij is ook in eenzame opsluiting geplaatst, wat wordt gezien wordt als een teken dat een executie op handen is, aldus de BBC.

De voormalige onderminister van Defensie werd in 2019 gearresteerd en beschuldigd van spionage voor het VK, wat hij ontkende. Hij werd later ter dood veroordeeld door een revolutionaire rechtbank in Iran.

“We steunen de familie van de heer Akbari en hebben zijn zaak herhaaldelijk aangekaart bij de Iraanse autoriteiten”, aldus het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Onze prioriteit is het veiligstellen van zijn onmiddellijke vrijlating en we hebben ons verzoek om dringende consulaire toegang herhaald.”