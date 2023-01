Nog ruim 700 verdachten in hechtenis na bestorming Braziliaanse regeringsgebouwen

Meer dan 700 verdachten zitten nog in voorlopige hechtenis nadat radicale aanhangers van de voormalige president Jair Bolsonaro zondag het Congres, het Hooggerechtshof en het presidentiële paleis in Brasilia hebben bestormd.

De duizenden relschoppers weigeren de nederlaag van Bolsonaro te aanvaarden in de presidentsverkiezingen die door de linkse Luiz Inácio Lula da Silva werden gewonnen. Da Silva werd een week geleden ingezworen als president.

Het gevangenisbestuur van het hoofdstedelijke district maakte woensdag de namen van 763 arrestanten bekend. Zij werden meteen na de bestorming opgepakt en ook toen een tentenkamp van Bolsonaro-aanhangers bij het hoofkwartier van het leger in Brasilia dinsdag werd opgebroken.

In totaal arresteerde de politie minstens 1.500 mensen. Honderden amokmakers die tijdens de rellen werden opgepakt, zijn naar verschillende gevangenissen gebracht en ongeveer 1.200 Bolsonaro-aanhangers uit het protestkamp werden naar de federale politieacademie gevoerd om hun identiteitsgegevens te verifiëren. Daarna werden veel mensen zoals moeders van kleine kinderen en oudere mensen vrijgelaten.

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen werden woensdag ook verscherpt in de hoofdstad uit vrees voor nieuwe acties van radicale aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro. “Een herhaling van de gebeurtenissen is uitgesloten”, zei het hoofd van de veiligheid in het hoofdstedelijk district, Ricardo Cappelli, woensdag op de Braziliaanse televisie. Volgens de verklaring zal de volledige politiemacht worden gemobiliseerd in geval van mogelijke opruiende handelingen. “De esplanade van de ministeries is al afgesloten voor autoverkeer. Er zullen barrières, wegversperringen en controles zijn,” vervolgde Cappelli.

Aanhangers van de rechtse Bolsonaro hadden voor woensdagavond opgeroepen tot een “megademonstratie om de macht te heroveren” in alle hoofdsteden van de Braziliaanse staten.