Rusthuisfactuur is nog hoger dan de officiële prijzen: “Geen controle op extra kosten aan rusthuisbewoners”

In de woonzorgcentra is niet enkel de maandelijkse factuur gestegen. Ook de extra kosten voor bijvoorbeeld kapper en pedicure gaan naar boven. Alleen is daarop geen enkele controle. “De overheid moet ook dat monitoren”, zegt de Vlaamse Ouderenraad.

Bijna 90 euro is er vorig jaar gemiddeld bijgekomen in de maandelijkse rusthuisfactuur. Dat blijkt uit de nieuwe officiële telling die de Vlaamse overheid woensdag bekendmaakte, met een prijs die steeg van 1.824 naar 1.913 euro. De telling vond plaats op 1 mei, de kans is dus groot dat er sindsdien nog een pak is bijgekomen.

Volgens de Vlaamse Ouderenraad ontbreekt in die telling nog een deel van de kosten. De belangenvereniging vraagt namelijk dat ook de supplementen in rekening worden gebracht. Dat gaat over extra diensten die woonzorgcentra – tegen betaling – aan hun bewoners aanbieden. De bekendste zijn de kapper en de pedicure. Maar bijvoorbeeld ook de dokterskosten, extra opbergruimte, massages of de bediening van maaltijden in de kamer zonder medische noodzaak.

“Die extra kosten worden net als de dagprijs nu bijna overal geïndexeerd”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Ouderenraad. “Alleen weten we niet wat welke werkelijke kosten daar tegenover staan, en of daarvan geen misbruik wordt gemaakt. Want veel woonzorgcentra staan onder financiële druk en dan is misschien de neiging groot om daarin extra door te rekenen.”

Voor die supplementen is nu enkel wettelijk geregeld welke diensten daaronder mogen vallen – en welke diensten sowieso zijn inbegrepen in de officiële, vaste prijs. Hoeveel de woonzorgcentra daarvoor aanrekenen, is niet geregeld. De verschillen tussen de rusthuizen zijn dan ook groot.

Volgens een onderzoek van de socialistische mutualiteit Solidaris uit 2017 bedroegen de supplementen – op dat moment – gemiddeld 109 euro of 7 procent van de totale maandelijkse kost. Toegepast op de prijzen van vandaag zou dat zo’n 130 euro per maand bovenop de officiële prijs zijn. Al kan niemand dat vandaag met zekerheid zeggen. “Het is aan de Vlaamse overheid om dat nu te beginnen monitoren”, aldus nog Nils Vandenweghe.

