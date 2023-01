Poetin husselt legertop door elkaar: stafchef van Russisch leger benoemd tot commandant van offensief in Oekraïne

Valeri Gerasimov krijgt nu de leiding over het offensief in Oekraïne. — © BELGAIMAGE

Rusland heeft nog maar eens een wissel doorgevoerd binnen de legerleiding. Sergej Soerovikin, die sinds oktober 2022 de leiding had over het offensief in Oekraïne, moet een stapje terugzetten. In zijn plaats krijgt stafchef Valeri Gerasimov de taak toebedeeld. Dat deelt het ministerie van Defensie mee.

In de mededeling zegt het ministerie dat Valeri Gerasimov tot “commandant van de gezamenlijke troepeneenheden” in Oekraïne benoemd is ter vervanging van Sergej Soerovikin. Die laatste trad in oktober aan, maar wordt nu de vicecommandant. Het ministerie wijst als verklaring voor de vervanging naar de “verruiming van de opdrachten”, “de noodzaak van een nauwere interactie” tussen de componenten van het leger en “de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van het management van het Russische leger.”

Soerovikin, die de bijnaam ‘Generaal Armageddon’ draagt, heeft een lange staat van dienst. Hij is een veteraan van de burgeroorlog in Tadzjikistan in de jaren 90, de tweede Tsjetsjeense oorlog en de Russische interventie in Syrië. Maar de man heeft ook een reputatie om u tegen te zeggen. Door militaire experts wordt hij een “meedogenloze commandant” genoemd en staat hij bekend om zijn kort lontje. Hij is ook de enige officier die in augustus 1991 bij de poging tot staatsgreep in Moskou het beval gaf te schieten op prodemocratische betogers. Daarvoor ging hij een tijdje naar de gevangenis. Hij werd vrij snel vrijgelaten, maar vier jaar later moest hij opnieuw naar de cel. Toen voor illegale wapenhandel. Opnieuw duurde zijn bezoek aan de gevangenis niet lang.

Sergej Soerovikin zal nu vicecommandant worden. — © via REUTERS

Gerasimov daarentegen wordt gezien als de ‘generaal der generaals’. Een hogere militair heeft het Russische leger niet. Hij is de man die samen met president Poetin en minister van Defensie Sjojgoe de invasie in Oekraïne zou beraamd hebben.

Het is niet duidelijk wat precies de oorzaak is voor de wissel. Rob Lee, van het Amerikaanse Foreign Policy Research Institute, schrijft op Twitter: “Ik denk niet dat dit komt omdat Surovikin als een mislukking wordt gezien. Het is zeker mogelijk dat dit door politieke redenen is ingegeven.”

Volgens pro-Russische militaire bloggers kadert de wissel aan de top van het leger binnen een interne machtsstrijd. Maar veel zal het volgens hen niet veranderen. “De som verandert niet, alleen door de plaatsen van de onderdelen te veranderen,” schreef een prominente militaire blogger die post op de Telegram berichtenapp onder de naam Rybar.