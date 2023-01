Afghanistan bouwt aan nieuwe ‘supercar’ om mee uit te pakken op internationale tentoonstellingen

De nieuwe sportwagen wordt momenteel niet gebouwd in Duitsland of Italië of China, wel in Afghanistan. Al heerst vooral nog mysterie rond de nieuwe wagen.

De nieuwe supercar krijgt de naam Mada 9, maar veel meer dan dat is er nog niet echt over geweten. Behalve dan dat dertig ingenieurs van het bedrijf Entop en het Technical Vocational Institute in Kaboel er al vijf jaar aan bouwen, schrijft Daily Mail.

Ook over de specialiteiten en technologie van de sportwagen is nog niets gecommuniceerd. In bijna alle beelden die er vandaag al van circuleren, staat de auto stil. Dus het moet nog blijken hoe goed de Mada 9 over de weg glijdt. Opvallend genoeg heeft de wagen daar ook geen zijspiegels. Hoe dat kan? Omdat hij als alternatief camera’s heeft, wordt op Instagram geschreven.

Die details zouden straks wel eens uitgeklaard kunnen worden. Volgens Tolo News zou het prototype binnenkort gefinaliseerd worden, en is er de intentie om de auto op internationale tentoonstellingen te showen.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid, die foto’s postte op Twitter, prees de bouw van de auto alvast als “een eer voor het hele land”. Intussen hoopt de CEO van Entop, Mohammad Riza Ahmadi, volgens Tolo News dat de wagen het imago van Afghanistan een boost zou geven.

