16-jarig meisje vermist in Nederland na ‘achtervolging door onbekende man’

Een 16-jarig meisje is woensdagmiddag vermist geraakt in het Nederlandse Rijssen. Sinds 14.00 uur is ze spoorloos verdwenen, nadat haar familie verontrustende berichten ontving en haar telefonisch niet meer te pakken kreeg.

Het meisje, Christina, heeft een lichte huidskleur, is 1,63 meter lang en heeft zwart kort haar. Ze draagt een bril en had een donkergroene jas aan. De politie van de provincie Overijssel meldde woensdagavond ’veel reacties’ te hebben ontvangen, maar ze is nog niet terecht.

Een bezorgde broer van het meisje schrijft op Facebook dat Christina ’werd achtervolgd door een onbekende man in zwarte kleding’. “Ze stuurde nog een bericht dat ze doodsbang was en kort daarna was ze niet meer bereikbaar. We zijn erg ongerust. Christina, als je dit leest, neem alsjeblieft contact met ons op. Als iemand tips heeft, neem dan alsjeblieft contact op met de politie”.