Camerabeelden moeten zoektocht naar moordenaar van Firdaous (11) versnellen: waren het Nederlandse loopjongens?

Firdaous (11) werd maandagavond getroffen door een kogel in het hart. — © rr

Arrestaties waren er woensdagavond nog niet. De Antwerpse procureur Franky De Keyzer benadrukt alles in het werk te stellen om samen met de onderzoeksrechter en speurders de verantwoordelijk snel op te sporen en te vervolgen. “We gaan niet toestaan dat dit het nieuwe normaal wordt. Dit mag en kan niet onbestraft blijven.”

De vraag is waar zoeken. De recente geschiedenis van aanslagen in Antwerpen leert dat er veelal noordwaarts moet gezocht worden. De afgelopen maanden konden tal van aanslagplegers gevat worden op basis van camerabeelden. Hun nummerplaat kon getraceerd worden of ze konden op heterdaad betrapt worden.

Vergismoord

Telkens was hun profiel gelijkaardig: heel jonge daders die voor enkele honderden euro’s van een hun onbekende opdrachtgever een hun eveneens onbekende bewoner moesten afschrikken met vuurwerk, brandbommen en geweerschoten. Aanslag plegen, geld incasseren, geen vragen stellen en weer weg. Alleen liep het deze keer dus echt helemaal uit de hand. Alles wijst op een vergismoord.

Ook nu wordt er volgens onze informatie opnieuw in die richting gekeken, al wil het Antwerpse parket hierover geen enkel info kwijt. De voorbije dagen werden alle mogelijke camerabeelden in de buurt geanalyseerd. Er kwam ook een nationale oproep tot getuigen. Voorlopig zonder resultaat.

(phu)