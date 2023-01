Toen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in december vorig jaar voor de tweede keer in een paar maanden tijd in een safehouse werd ondergebracht wegens ernstige bedreigingen, werd in Nederland op hetzelfde moment de ­Nederlandse oud-minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus onder verhoogde bewaking geplaatst. En dat was geen toeval, zo blijkt nu.